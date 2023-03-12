"بيبان 23" يستعرض دور السعودية في التوسع بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأشار الأمير سلطان بن خالد إلى أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشاريع جديدة من قِبل الصندوق الصناعي منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 يعادل ما تم انفاقه في أول 35 سنة من تاريخه، وشملت مشاريع تقليدية ومشاريع نوعية.. مفيدًا بأن طموحات رؤية السعودية تحتم التعامل بطريقة مختلفة، وأخذت نسب مخاطرة أعلى في مجالات مختلفة، وتوفير قطاعات اقتصادية أكثر تعقيدًا.. فمع التوسع الكبير تجد غالبية الأموال موجهة إلى عدد من القطاعات، مثل قطاع السيارات الكهربائية، أو قطاع الصناعات الثقيلة؛ لفتح آفاق نوعية ومختلفة لعدد من الصناعات، أو صناعات الهيدروجين، سواء الأخضر في نيوم أو الأزرق في الجبيل.