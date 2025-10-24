رحلة فلكية تنجح في تصوير مذنّبَيْن لامعين من صحراء رزين

في رحلة فلكية، نجح فريق من مركز الفلك الدولي في تصوير مذنّبَيْن لامعين في السماء، في صحراء رزين بدولة الإمارات.
وأوضح مدير المركز، المهندس محمد عودة، أن المذنّب الأول هو "ليمون" C/2025 A6 (Lemmon)، وقد تمكّن الفريق من رصده بواسطة المنظار والتقاط عدة صور له، حيث ظهر في جهة الغرب بعد غروب الشمس. وأضاف أن رؤية هذا المذنّب تكون أوضح في الدول الواقعة شمالًا، إلا أنه أمكن تصويره بوضوح من صحراء الإمارات.
وأشار عودة إلى أن الفريق تمكّن من تصوير المذنّب لمدة 14 دقيقة متواصلة مع حلول الظلام، وقد ظهر ذيله بوضوح، حيث امتد في إحدى الصور إلى نهاية الإطار، وبلغ طوله قرابة 5 درجات.
وتابع: "بعد ذلك، تم توجيه العدسة نحو المذنّب الثاني C/2025 R2 (SWAN)، وعلى الرغم من قِصر ذيله، إلا أنه ظهر بشكلٍ واضح وبلونٍ أخضر مميّز، وتم تصويره لمدة 25 دقيقة".