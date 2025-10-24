رحلة فلكية تنجح في تصوير مذنّبَيْن لامعين من صحراء رزين

وأوضح مدير المركز، المهندس محمد عودة، أن المذنّب الأول هو "ليمون" C/2025 A6 (Lemmon)، وقد تمكّن الفريق من رصده بواسطة المنظار والتقاط عدة صور له، حيث ظهر في جهة الغرب بعد غروب الشمس. وأضاف أن رؤية هذا المذنّب تكون أوضح في الدول الواقعة شمالًا، إلا أنه أمكن تصويره بوضوح من صحراء الإمارات.