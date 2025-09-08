التأمينات الاجتماعية تطلق منتج "جمعية GOSI" لدعم المتقاعدين بحلول مالية مرنة

وبيّنت أن "جمعية GOSI" مُجازة شرعًا، وتوفّر اشتراكات مرنة تبدأ من 250 ريالًا كحد أدنى وتصل إلى 3,333 ريالًا كحد أقصى، عبر جمعيات مدتها 6 أشهر أو 12 شهرًا، وبقيمة إجمالية تتراوح بين 3,000 و40 ألف ريال. كما يتيح المنتج إمكانية الاشتراك في أكثر من جمعية وفق أهلية المشترك، مع خيار الانسحاب قبل اكتمال المقاعد أو تفعيل الجمعية.