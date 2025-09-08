التأمينات الاجتماعية تطلق منتج "جمعية GOSI" لدعم المتقاعدين بحلول مالية مرنة

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منتج "جمعية GOSI"، الذي يتيح للمتقاعدين تمويل احتياجاتهم المالية عبر الانضمام إلى جمعيات قصيرة الأمد تضم عددًا محددًا من المشتركين لفترة زمنية محددة، بما يمكّنهم من إدارة التزاماتهم المالية بمرونة ويسر.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المنتج يتيح للمتقاعدين الاشتراك بمبلغ مالي محدد يتم استقطاعه تلقائيًا من المعاش الشهري، على أن يُسلَّم كامل مبلغ المساهمة لأحد الأعضاء في بداية كل شهر وفق ترتيب محدد مسبقًا.
وأكدت أن الإجراءات تتم بسهولة عبر تطبيق GOSI، حيث يختار المتقاعد الجمعية المناسبة والشهر الذي يرغب بالانضمام فيه.
وبيّنت أن "جمعية GOSI" مُجازة شرعًا، وتوفّر اشتراكات مرنة تبدأ من 250 ريالًا كحد أدنى وتصل إلى 3,333 ريالًا كحد أقصى، عبر جمعيات مدتها 6 أشهر أو 12 شهرًا، وبقيمة إجمالية تتراوح بين 3,000 و40 ألف ريال. كما يتيح المنتج إمكانية الاشتراك في أكثر من جمعية وفق أهلية المشترك، مع خيار الانسحاب قبل اكتمال المقاعد أو تفعيل الجمعية.
وأكدت المؤسسة أن إطلاق هذا المنتج يأتي في إطار التزامها بأن تكون شريكًا داعمًا للمتقاعدين في كل مرحلة من حياتهم، من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة تسهم في رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مع تخصيص فريق دعم عملاء للإجابة عن استفساراتهم وتقديم المساعدة اللازمة.