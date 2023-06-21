لفتة لاقت إعجاب المجتمع الحائلي.. تمنّت حضور والدها المُتوفى حفل تخرُّجها وكرَّمها رئيس الجامعة

وشكرت الطالبة، رئيس جامعة حائل من خلال تغريدة لها، قالت فيها "أشكر الرئيس وجامعة حائل عامة على تفضلهم بمشاركتهم لي فرحتي وتكريمي بهذه الشهادة التي هي وسامٌ على الصدر ومكافأةٌ أعتز بها وأفخر، لن أنسى هذا اليوم الجميل ما حيّيت وأسأل الله -العلي القدير- أن أكون عند حُسن الظن دائماً".