دعا إلى أخذ الحيطة والحذر.. "المدني" يتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد" حول الحالة المطرية بمناطق عدة

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات "الأرصاد" حول حالة الأمطار الرعدية بمناطق عدة، من اليوم الإثنين حتى الجمعة، داعياً للبقاء في مكانٍ آمن، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه وعدم السباحة فيها، واتباع إرشادات السلامة، تفادياً لأي مكروهٍ- لا قدر الله- وعدم المجازفة بالحياة.
وأوضح "المدني"، أن "الأرصاد" نبّه مناطق: عسير وجازان والباحة، لحالة أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد، ورياح هابطة شديدة السرعة مُثيرة للأتربة والغبار.
وتتأثر مكة المكرّمة بأمطارٍ خفيفة إلى متوسطة تشمل محافظات "الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدّسة والكامل والجموم والليث، والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه"، إضافة إلى مناطق: حائل والمدينة المنوّرة والشرقية والقصيم ونجران.