دعا إلى أخذ الحيطة والحذر.. "المدني" يتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد" حول الحالة المطرية بمناطق عدة

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات "الأرصاد" حول حالة الأمطار الرعدية بمناطق عدة، من اليوم الإثنين حتى الجمعة، داعياً للبقاء في مكانٍ آمن، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه وعدم السباحة فيها، واتباع إرشادات السلامة، تفادياً لأي مكروهٍ- لا قدر الله- وعدم المجازفة بالحياة.