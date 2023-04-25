بتغريدة وداعية.. قناة "الصحراء": مسيرة الـ 15 عاماً ستنتهي بعد 6 أيام بـ "الإغلاق"

وذلك بعد مسيرة عريقة حضرت فيها "الصحراء" كواجهة ونافذة لأهل الإبل والمهتمين بالموروث الشعبي حققت معها نجاحات كبيرة، واستطاعت أن تزاحم في الفضاء التلفزيوني، وحضرت في المناسبات الوطنية والشعبية، وأبرزت الإرث السعودي باحترافية عالية سواءً كان موروث الإبل أو الشعر والشيلات أو حتى العادات والتقاليد، وزارت معظم مناطق المملكة عبر باقة وسلسلة برامج نالت استحسان الجمهور، كان من أشهرها برنامج "فارس الصحراء" الذي ينمي القيم في الإنسان العربي و"الطرقي" وغيرها.