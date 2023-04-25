بتغريدة وداعية.. قناة "الصحراء": مسيرة الـ 15 عاماً ستنتهي بعد 6 أيام بـ "الإغلاق"

تستعد قناة الصحراء للإغلاق النهائي بعد ٥ أيام، في تغريدة وداعية ذكرتها القناة على حسابها في "تويتر"، إذ كتبوا ليلة أمس: "وداعاً بعد ١٥عاماً من خدمة الموروث، تودعكم الصحراء بعد ٦ أيام #قناة_الصحراء".
وذلك بعد مسيرة عريقة حضرت فيها "الصحراء" كواجهة ونافذة لأهل الإبل والمهتمين بالموروث الشعبي حققت معها نجاحات كبيرة، واستطاعت أن تزاحم في الفضاء التلفزيوني، وحضرت في المناسبات الوطنية والشعبية، وأبرزت الإرث السعودي باحترافية عالية سواءً كان موروث الإبل أو الشعر والشيلات أو حتى العادات والتقاليد، وزارت معظم مناطق المملكة عبر باقة وسلسلة برامج نالت استحسان الجمهور، كان من أشهرها برنامج "فارس الصحراء" الذي ينمي القيم في الإنسان العربي و"الطرقي" وغيرها.
نوم الصحراء للأبد حرّك مشاعر المتابعين، فانهالت عبارات الشكر للقناة التي استطاعت في فترة بثها الارتقاء بمستوى ذائقتهم في الشعر وفن الشيلات.