"النقطة العمياء" يغوص بحثًا عن الفرص الذهبية لتوظيف الطلاب والباحثين عن العمل

واصل برنامج "النقطة العمياء" نجاحه في التركيز على الموضوعات التي تمسّ قلق المواطن وتتعلق بمستقبله ومجالات حياته، وتجلى ذلك من خلال الغوص في نقطة عمياء جديدة تدور حول الوظيفة ومستقبل الأبناء وآفاق فرص العمل القادمة.
واستضاف البرنامج وكيل وزارة الاتصالات لقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، الذي أكد أن العالم يتشكّل من جديد، وأن التغيرات القادمة ستُقصي 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025م، وأنه ما لم نتسلح بمهارات جديدة فلن نواكب طفرة العمل القادمة التي ستخلق 95 مليون وظيفة بديلة.
وقال "الصقعبي": لدينا 32 جامعة تقدم برامج وتخصصات متعلقة بالمجالات التقنية والرقمية، وأكاديميات متخصصة مثل الأكاديمية السعودية الرقمية، وأكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز، وأكاديميات أبل وسدايا وغيرها؛ لتجهيز أبناء المستقبل بمهارات وقدرات الوظائف المستقبلية، كالذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وأضاف: نظرًا لأن فكرة برنامج النقطة العمياء استباق الخطر قبل الندم، رصد نقطة لا يراها كثير من الطلبة وأولياء أمورهم.
وكشف "الصقعبي" أن المعسكرات التي تنتهي بالتوظيف وتقدمها الأكاديمية السعودية الرقمية، نجحت في توظيف مباشر لأكثر من 35 ألف شاب وشابة في وظائف تقنية في سوق العمل.
واختتمت حلقة "النقطة العمياء" بمخاطبة الطلاب والباحثين عن العمل بضرورة أن يستثمروا في قدراتهم ومهاراتهم ببرامج مكلفة ماديًا هي لكم مجانًا من الدولة.
وحثت الرسالة الثانية للبرنامج أولياء الأمور على ملاحظة أن وظيفة الابن تبدأ منذ طفولته، مما يستلزم الاستثمار في تعليمه أدوات العصر.
أما الرسالة الثالثة فكانت موجهة لمن هم على رأس العمل، ومفادها ضرورة تطوير المهارات بشكل مجاني، عبر منظومة العمل والموارد البشرية، حيث ينقلهم ذلك من العمل التقليدي للوظيفة النوعية، مما يسهم في مضاعفة الدخل.
جدير بالذكر أن البرنامج، منذ أعلن عن حلقته المتعلقة بوظائف المستقبل، عبر قناة "السعودية" ومنصة "شاهد"، شهد إقبالًا كبيرًا في معدل الاتصالات والرسائل والتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي في انتظار الحلقة؛ نظرًا لمواكبتها هواجس الباحثين عن عمل والطلبة وأولياء الأمور.
ورأى الكثير من المتابعين والمعلقين أن عودة مقدم البرنامج صلاح الغيدان، للشاشة بعد غياب طويل، تميزت بأنها ذكية، وكما يجب أن تكون.