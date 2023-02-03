"النقطة العمياء" يغوص بحثًا عن الفرص الذهبية لتوظيف الطلاب والباحثين عن العمل

جدير بالذكر أن البرنامج، منذ أعلن عن حلقته المتعلقة بوظائف المستقبل، عبر قناة "السعودية" ومنصة "شاهد"، شهد إقبالًا كبيرًا في معدل الاتصالات والرسائل والتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي في انتظار الحلقة؛ نظرًا لمواكبتها هواجس الباحثين عن عمل والطلبة وأولياء الأمور.