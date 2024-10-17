"محافظ الزلفي" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية ويستعرض حلول معالجة المطبات بالشوارع

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اجتماع لجنة السلامة المرورية الخامس بحضور أعضائها في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.
وتخلل الاجتماعَ مناقشةُ عدد من المقترحات التي تَقدم بها المواطنون بشأن معالجة الآثار السلبية لبعض المطبات وتحسين مظهر بعضها وتعزيز السلامة المرورية.
واستعرض المجتمعون طلبات أهالي حي الإسكان في إيجاد طريق يربط بين الحي والمخططات المجاورة؛ حيث أوصى المجتمعون بتشكيل فريق عمل للدراسة وتقييمه ميدانيًّا وعرضه على اللجنة في اجتماعها القادم.
وشَمِلَ الاجتماعُ مناقشةَ ما رفعه رئيس البلدية بشأن مقترح صاحبات المباسط قرب المعهد العلمي بإعادة فتح الطريق المؤدي إلى البسطات، وإعادة تنظيم حركة المرور؛ حيث أوصت اللجنة بدراسة الطلب فنيًّا ومدى ملاءمته للتنفيذ وسلامة مرتاديه.
وناقش الاجتماعُ عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وصدر على إثرها جملة من القرارات والتوصيات اللازمة.