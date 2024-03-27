الاتحاد الدولي بعد تنظيم السعودية لسلسلة FIFA : أنظار العالم هنا

اشاد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بالتطور الرياضي الكبير بعد استضافة سلسلة FIFA لعام 2024™ والتي اختتمت مساء يوم الثلاثاء في مدينة جدة بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية خلال الفترة من 21 حتى 26 مارس.
واكد FIFA على موقعه الرسمي عبر الانترنت ان أنظار العالم توجهت إلى المملكة العربية السعودية نهاية السنة الماضية، بمناسبة استضافتها لكأس العالم للأندية FIFA™، التي تجمع أبطال القارات، والتي عرفت مشاركة نوادي كبيرة على غرار مانشستر سيتي، فلومينينسي البرازيلي، الأهلي المصري والاتحاد السعودي، ولاعبين كبار ككريم بنزيمة ومارسيلو، وبعد النجاح الباهر في استضافة لكأس العالم للأندية FIFA™، كان الموعد هذه المرة مع استضافة سلسلة FIFA 2024™، باعتباره البلد الوحيد الذي استضاف مجموعتين بدل مجموعة واحدة، بمشاركة جزر الرأس الأخضر وكمبوديا وغينيا الاستوائية وجويانا في المجموعة الأولى، وبرمودا وبروناي وغينيا وفانواتو ضمن المجموعة الثانية.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات جزر الرأس الأخضر (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)، كمبوديا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، غينيا الاستوائية (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)، غيانا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات برمودا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)، بروناي دار السلام (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، غينيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) وفانواتو (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم).
وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحه: "يشرفنا أن نكون من أوائل الدول التي استضافت سلسلة FIFA، فهي شهادة على قدراتنا على استضافة الأحداث الرياضية العالمية والترحيب بالجميع."
ويواصل ياسر المسحل الحديث عن استضافة الحدث قائلاً: “خلال الفترة القصيرة لسلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™، كان من دواعي سرورنا استضافة ما يقرب من 400 لاعب ومسؤول، بما في ذلك جميع خدمات السفر والنقل والإقامة وجميع الخدمات اللوجستية الأخرى."
وأضاف "لقد حرصنا على تقديم كل شيء على مستوى عالٍ بفضل جهود اللجنة المنظمة المحلية التي عملت بلا كلل لتقديم سلسلة ناجحة، رحبت بكل فخر بأسرة كرة القدم في المملكة."
وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص حلم استضافة بطولة كاس العالم 2034، قائلاً: "يعد عرضنا الحالي لاستضافة كأس العالم FIFA 2034 علامة لتطوير اللعبة وتنمية القدرات والأشخاص والعلاقات، واستضافتنا لسلسلة FIFA هو مثال عالمي حقيقي على التزامنا، ويتوافق مشروع FIFA مع أهدافنا واستراتيجياتنا الشاملة في اتحاد الكرة السعودي لكرة القدم للمساهمة في اللعبة وبناء روابط أقوى داخل عائلة كرة القدم."