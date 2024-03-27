الاتحاد الدولي بعد تنظيم السعودية لسلسلة FIFA : أنظار العالم هنا

واكد FIFA على موقعه الرسمي عبر الانترنت ان أنظار العالم توجهت إلى المملكة العربية السعودية نهاية السنة الماضية، بمناسبة استضافتها لكأس العالم للأندية FIFA™، التي تجمع أبطال القارات، والتي عرفت مشاركة نوادي كبيرة على غرار مانشستر سيتي، فلومينينسي البرازيلي، الأهلي المصري والاتحاد السعودي، ولاعبين كبار ككريم بنزيمة ومارسيلو، وبعد النجاح الباهر في استضافة لكأس العالم للأندية FIFA™، كان الموعد هذه المرة مع استضافة سلسلة FIFA 2024™، باعتباره البلد الوحيد الذي استضاف مجموعتين بدل مجموعة واحدة، بمشاركة جزر الرأس الأخضر وكمبوديا وغينيا الاستوائية وجويانا في المجموعة الأولى، وبرمودا وبروناي وغينيا وفانواتو ضمن المجموعة الثانية.