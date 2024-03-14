المستودع الخيري في "بر جدة" يستقبل مساعدات غذائية من شركة نادك

استقبل المستودع الخيري بجمعية البر بجدة كمية من المنتجات الغذائية المقدمة من الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) لتوزيعها على مستفيدي الجمعية.
وجاء هذا الدعم في ظل حرص الشركة على أداء أدوارها المجتمعية والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الفئات المحتاجة من خلال ما توليه من اهتمام بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدماتها لتلك الفئات، وبما يعكس استشعار الشركة بنبض المجتمع وحرصها على بناء مستقبل أفضل لأفراده، عبر تعزيز الاستثمار الاجتماعي فيه وتعظيم أثره، وتحقيق جودة الحياة لمختلف شرائحه من خلال الارتقاء بأنماطهم المعيشية وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويستقبل المستودع الخيري التابع للجمعية التبرعات العينية من الداعمين والمتبرعين والمصانع والشركات المنتجة للمواد الغذائية والاستهلاكية وأدوات النظافة والأجهزة؛ بهدف فرزها وتعبئتها وتوزيعها على المستفيدين المسجلين في قوائم الجمعية وفق آلية تنظيمية.
جدير بالذكر أن جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402هـ هي إحدى الجمعيات الرائدة في خدمة العمل الاجتماعي وتعزيز التنمية عبر برامجها ونشاطاتها التي تتركز في مجالات رعاية الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، إضافة الى برامجها المتميزة المقدمة للمتطوعين والتي تساهم عبر حزمة من المبادرات النوعية في دعم خدماتها المتنوعة . وتعمل الجمعية برؤية ريادية تستهدف صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، في ظل رسالتها التي تسعى من خلالها الى تقديم مبادرات تنموية مبتكرة ومستدامة تساهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة من خدماتها وللمجتمع ككل.