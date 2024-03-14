المستودع الخيري في "بر جدة" يستقبل مساعدات غذائية من شركة نادك

جدير بالذكر أن جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402هـ هي إحدى الجمعيات الرائدة في خدمة العمل الاجتماعي وتعزيز التنمية عبر برامجها ونشاطاتها التي تتركز في مجالات رعاية الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، إضافة الى برامجها المتميزة المقدمة للمتطوعين والتي تساهم عبر حزمة من المبادرات النوعية في دعم خدماتها المتنوعة . وتعمل الجمعية برؤية ريادية تستهدف صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، في ظل رسالتها التي تسعى من خلالها الى تقديم مبادرات تنموية مبتكرة ومستدامة تساهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة من خدماتها وللمجتمع ككل.