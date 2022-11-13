"لقد أبدعتم".. قصة أصغر إعلامية سعودية بمهرجان الإذاعة والتلفزيون وحلمها

تتحدث الطفلة "لين البارقي" بثقة وطموح عن مستقبلها الذي تريد أن تصبح فيه من نجوم الإعلام والتمثيل وهي تجد في خطواتها نحو المستقبل كل الدعم والتشجيع من والدتها التي ترافقها؛ حيث تتواجد في المناسبات والفعاليات الاجتماعية والإعلامية والفنية.
وأعربت "لين" التي تدرس في الصف السادس الابتدائي في حديثها لـ"سبق"، أمس، على هامش حضورها الحفل الختامي لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي 22 بالرياض، عن تطلعها إلى أن تكون إحدى نجمات الإعلام والتمثيل في المستقبل، وأن تبهر الجميع.
وعبّرت عن إعجابها الشديد بمعرض مستقبل الإعلام الذي أقيم بالتزامن مع المهرجان، وباجتماع الإعلاميين والفنانين العرب في المهرجان، وقالت: "أحببت فكرة أن يجتمع الإعلاميون والإعلاميات والفنانون والفنانات العرب في مكان واحد بهذا المهرجان".
وقدّمت الإعلامية والممثلة الصغيرة، شكرها الجزيل لكل القائمين والمنظمين للمهرجان والمعرض والمشاركين من قنوات ووسائل إعلام، على جهودهم في تنظيم وتغطية فعالياته، معلقة على نجاحه: "صراحة لقد أبدعتم".
وعبّرت "لين" بما تملكه من موهبة في مجالي الإنشاد والموضة، عن إعجابها بالحفل الختامي وتكريم الفائزين بجوائز المهرجان؛ مؤكدة أنها ستواصل طريقها في تحقيق أحلامها بأن تصبح إعلامية وممثلة.
وقد اختُتمت مساء أمس بالرياض، فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، الذي يُعقَد للمرة الأولى خارج بلد المقر (تونس)، تحت رعاية محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
وشهد جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان، إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة، نوقش فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في السينما، وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات.