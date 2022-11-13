"لقد أبدعتم".. قصة أصغر إعلامية سعودية بمهرجان الإذاعة والتلفزيون وحلمها

تتحدث الطفلة "لين البارقي" بثقة وطموح عن مستقبلها الذي تريد أن تصبح فيه من نجوم الإعلام والتمثيل وهي تجد في خطواتها نحو المستقبل كل الدعم والتشجيع من والدتها التي ترافقها؛ حيث تتواجد في المناسبات والفعاليات الاجتماعية والإعلامية والفنية.