"تنمية القطاع غير الربحي" يوضح الوسائل المتاحة للدعوة للتبرعات والإعلان عنها

وتفصيلًا، أوضح المركز في إنفوجراف على منصة "إكس" أن: الدعوة إلى جمع التبرعات تكون من خلال عدة وسائل، وتشمل: وسائل الإعلام المحلية، شركات الاتصالات وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك، اللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات، وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، المطبوعات التي تعدها الجهة المرخص لها وفقًا لنظامها أو لائحتها، وأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.