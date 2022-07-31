بالشراكة مع "الصحة".. "منصة إحسان" تُطلق خدمة "التبرع بالدم"

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار تنويع خدمات منصة إحسان، حيث تعد أول خدمة في المنصة تتيح التبرع غير المالي، الأمر الذي يجعلها خدمة استثنائية ترتكز على قيمتها المعنوية التي تمكن الفرد من عملية التبرع بالدم لإنقاذ مزيد من الأرواح، إلى جانب قيمتها الاجتماعية النبيلة في تقديم الدعم للمجال الصحي.