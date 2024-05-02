بعد قتل طفل من أجل فيديو.. "الجميلي": يحذر من "الإنترنت المظلم" ويطالب بدراساتٍ علمية لحماية أطفالنا

ويعلق "الجميلي" قائلاً: "هنَا بشاعة تلكَ الجريمةِ ودوافعهَا، والتِي أصبحتْ حديثَ الشَّارعِ المصريِّ؛ قادتنِي للتعرُّفِ على المدعو (دارك ويب)؛ فبحسبِ (BBC NEWS) الفضاءِ الإلكترونيِّ أو الإنترنتِ أشبهُ بالمحيطِ، ولهُ ثلاثُ طبقاتٍ: الأُولى الإنترنتُ السَّطحيُّ: ويمثِّل 4% من الإنترنت، وفيهِ المواقع التي نعرفُها جميعًا ونتصفَّحهَا، والثَّانية: إنترنتُ الدِّيب ويب، ويشكِّل 90% من فضاءِ الإنترنتِ وفيهِ المواقعُ التي تسكنُ عُمقَ الشَّبكةِ العنكبوتيَّةِ، وتحمِي حساباتِ المستخدمِينَ الخاصَّةَ على مواقعِ التواصلِ، أو البريدِ الإلكترونيِّ، وغيرهَا من الظهورِ في محرِّكاتِ البحثِ على الإنترنتِ السطحيِّ؛ أمّا الطبقةُ الثالثةُ فهِي «الدَّارك ويب»، وتحتلُّ 6% من الإنترنت، وهِي الجانبُ المظلمُ من الشبكةِ، وهي وكْرٌ وسوقٌ سوداءُ لـ(الاتجارِ بالبشرِ وأعضائِهِم، والأسلحةِ، وقرصنةِ وبيعِ حساباتِ الشركاتِ والبنوكِ وبطاقاتِ الائتمانِ، وكذَا استئجارِ أشخاصٍ للانتقامِ من آخرِينَ، إلى غيرِ ذلكَ من الجرائمِ)".