تنفيذ 16 مشروعاً في 6 أودية كبيرة.. "أمين تبوك" يتفقد مشاريع درء أخطار السيول

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار المنفذة والجاري تنفيذها في عدد من أحياء المدينة، يرافقه وكيل الأمين للمشاريع وعدد من المختصين في الأمانة.
وفي التفاصيل، تأتي هذه الجولة تزامناً مع موسم الأمطار وما تشهده المنطقة من حالة مطرية هذه الأيام، كما وقف على الأعمال الجاري تنفيذها في واديي ضبعان والبقار، واستمع إلى شرح عن المراحل المنجزة في كل مشروع، والمراحل المتبقية له، حاثاً القائمين على المشروعات بالتقيد بمواعيد تسليم المشروعات وفق الشروط والمواصفات.
وأظهرت الدراسة الهيدرولوجية التي قامت بها الأمانة سابقاً، أن تبوك تمر بها (6) أودية، نفذت فيها الأمانة خلال الخمس السنوات الماضية (16) مشروعاً لحماية المدينة ودرء أخطار السيول عنها، حيث تضمنت تلك المشاريع تنفيذ (10) عبارات والقيام بأعمال التكسيات الخرسانية لأكثر من (75.500) متر طولي من تلك الأودية.
وبينت الأمانة أن هذه المشاريع تظهر التزام الأمانة بتطوير بنية تحتية قوية وفعالة للتعامل مع السيول ودرء خطرها عن المدينة، وبالتوازي مع أعمال درء أخطار السيول تعمل الأمانة على معالجة نقاط تجمع مياه الأمطار الحرجة وتوسيع شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة حيث تم معالجة (19) نقطة حرجة من خلال (24) خطاً من خطوط شبكات تصريف مياه الأمطار والتي تجاوز طولها (122) كلم تم تنفيذها من خلال (10) مشاريع.
وتعمل الأمانة أيضاً على إنهاء إجراءات ترسية عدد من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والتي ستساهم بإذن الله في حماية المدينة ومعالجة ما تبقى من نقاط تجمع مياه الأمطار الحرجة في المدينة.
وتعكس هذه المشاريع التزام الأمانة بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لمجتمعاتنا، وحماية للمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، كما تعزز هذه المشاريع سلامة البنية التحتية واستعداد المدينة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية في المستقبل.