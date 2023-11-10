تنفيذ 16 مشروعاً في 6 أودية كبيرة.. "أمين تبوك" يتفقد مشاريع درء أخطار السيول

وفي التفاصيل، تأتي هذه الجولة تزامناً مع موسم الأمطار وما تشهده المنطقة من حالة مطرية هذه الأيام، كما وقف على الأعمال الجاري تنفيذها في واديي ضبعان والبقار، واستمع إلى شرح عن المراحل المنجزة في كل مشروع، والمراحل المتبقية له، حاثاً القائمين على المشروعات بالتقيد بمواعيد تسليم المشروعات وفق الشروط والمواصفات.