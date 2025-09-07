مواطنون في مركز حقال يشتكون من سوء طريق " الحني - ريع الفالق "

اشتكى عدد من المواطنين في مركز حقال بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة من تردي وضع طريق الحني – ريع الفالق الذي يمتد قرابة 5 كيلومترات، ويربط بين عدة قرى والمدارس إضافة إلى المركز الصحي.