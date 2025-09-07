مواطنون في مركز حقال يشتكون من سوء طريق " الحني - ريع الفالق "

اشتكى عدد من المواطنين في مركز حقال بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة من تردي وضع طريق الحني – ريع الفالق الذي يمتد قرابة 5 كيلومترات، ويربط بين عدة قرى والمدارس إضافة إلى المركز الصحي.
وأكد الأهالي أن الطريق يعاني من سوء السفلتة وتهالك أجزائه عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة، ما يشكل خطراً على المركبات ومرتاديه، خصوصاً في فترات الأمطار، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل لمعالجة وضع الطريق.
وأشار المواطنون إلى أنهم طرقوا أبواب الجهات الخدمية أكثر من مرة دون أن يجدوا حلاً، الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي دون معالجة فعلية للمشكلة - على حد قولهم.
ويأمل سكان مركز حقال أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء معاناتهم مع الطريق، الذي يعد شرياناً حيوياً للقرى المجاورة ومرفقاً مهماً لخدمة التعليم والصحة في المنطقة.