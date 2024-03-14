الطالب "فيصل المالكي" يفوز بجائزة التفوّق العلمي في التربية الخاصة

هنّأت الإدارةُ العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الخميس، الطالبَ فيصل بن تركي المالكي، بالصف الثالث بثانوية الحديبية "فئة العوق البصري"؛ لفوزه بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة.
وقدّم مدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، شكره وتقديره للطالب وولي أمره، وكذلك المدرسة على الجهود المبذولة لمساندة أصحاب الفئة الخاصة لتحقيق التميز والإبداع والنجاح في الجوانب التعليمية والاجتماعية لهم، واندماجهم في مجتمعهم واستفادتهم من الخدمات المقدمة لهم على المستوى التعليمي والمجتمعي.
كما قدّم "الغامدي" شكره وتقديره لإدارة تنمية القدرات "قسم ذوي الإعاقة"؛ لمساهمتها الفاعلة في خلق بيئة تعليمية وبحثية تعاونية لذوي الإعاقة، ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.