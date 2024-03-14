الطالب "فيصل المالكي" يفوز بجائزة التفوّق العلمي في التربية الخاصة

وقدّم مدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، شكره وتقديره للطالب وولي أمره، وكذلك المدرسة على الجهود المبذولة لمساندة أصحاب الفئة الخاصة لتحقيق التميز والإبداع والنجاح في الجوانب التعليمية والاجتماعية لهم، واندماجهم في مجتمعهم واستفادتهم من الخدمات المقدمة لهم على المستوى التعليمي والمجتمعي.