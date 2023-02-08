محافظ جدة يؤكد أهمية تعزيز وسائل السلامة لحفظ الأرواح والممتلكات

ترأس محافظ جدة رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية، الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، في مقر المحافظة، اليوم؛ الاجتماع السنوي الثاني للجنة الدفاع المدني الفرعية للعام 1444هـ، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واطلع خلال الاجتماع على ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات مرتبطة بالسلامة العامة، وخطط الجهات الحكومية في تنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، والتنسيق بينها في أعمال اللجنة، كما تطرّق الاجتماع إلى مدى التزام المستودعات بالاشتراطات والتعليمات.
وأكّد محافظ جدة على أهمية تعزيز كافة وسائل السلامة التي تسهم في حفظ الأرواح والممتلكات.