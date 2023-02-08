محافظ جدة يؤكد أهمية تعزيز وسائل السلامة لحفظ الأرواح والممتلكات

واطلع خلال الاجتماع على ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات مرتبطة بالسلامة العامة، وخطط الجهات الحكومية في تنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، والتنسيق بينها في أعمال اللجنة، كما تطرّق الاجتماع إلى مدى التزام المستودعات بالاشتراطات والتعليمات.