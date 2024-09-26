بـ100 دولة.. أكثر من 74 ألف مستفيد ومستفيدة من برنامج "مدكر" لجمعية "البرهان"

أعلنت جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن أن أكثر من 74 ألف مستفيد ومستفيدة في 100 دولة حول العالم استفادوا من برنامج "مدكر" لتعليم معاني القرآن الكريم، في إنجاز جديد يأتي ضمن سعي الجمعية المستمر لتحقيق رسالتها ورؤيتها في ريادة نوعية مستدامة في خدمة القرآن والسنة تقنيًا.