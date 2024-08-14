عملية ناجحة بالطائف تنهي معاناة طفلة بعمر الخمس سنوات مع تورم الفك

وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة بعد تقديم خطة علاجية لها ومتابعة حالتها في قسم التنويم، فيما يجري حاليًّا استكمال الخطة العلاجية ومتابعة حالتها بالعيادات الخارجية.