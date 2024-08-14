عملية ناجحة بالطائف تنهي معاناة طفلة بعمر الخمس سنوات مع تورم الفك

نجح فريق طبي بجراحة الوجه والفكين بمجمع الملك فيصل الطبي عضو تجمع الطائف الصحي، علاج طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتخليصها من معاناة استمرت لثلاثة أشهر من ورم بالفك السفلي.
وكانت الطفلة قد راجع بها والداها عيادة الوجه والفكين بالمستشفى، مشيرين إلى معاناتها من تورم بالفك السفلي بالجهة اليمنى.
وبعد الكشف السريري والإشعاعي اتضح وجود نسيج بحجم 4*4 سم زاوية الفك السفلي بالجهة اليمنى مع وجود عظم بحجم 1 سم؛ ما قد يتسبب بكسر بالفك بعد إزالة النسيج.
عقب ذلك قرر الفريق الطبي إخضاع الطفلة لعملية جراحية عاجلة تحت التخدير العام تم خلالها إزالة التورم بشكلٍ كامل مع الحفاظ على العظم المتبقي دون وجود كسر بالفك.
وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة بعد تقديم خطة علاجية لها ومتابعة حالتها في قسم التنويم، فيما يجري حاليًّا استكمال الخطة العلاجية ومتابعة حالتها بالعيادات الخارجية.