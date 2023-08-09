لخدمة المهتمين بعلوم الأرض والتعدين.. "المساحة الجيولوجية" تدشّن مجلة "أرضنا" بحلتها الجديدة

وأضاف: هذا العدد يعتبر مصدراً علمياً موثوقاً ويخدم المهتمين في مجالات علوم الأرض عامة والتعدين خاصة، ويسهم بالارتقاء في البحوث والدراسات العلمية من خلال المحتوى المكتوب والتنوع البصري وكذلك الاستفادة من المقالات البحثية عالية الجودة في المجالات ذات العلاقة واهتمامات الجيل الجديد في مجتمع الجيولوجيا؛ حيث يمكن استعراض عدد المجلة إلكترونياً عبر الرابط: https://shorturl.at/gqvT9