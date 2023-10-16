مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ ثلاثينية من الوفاة نتيجة إصابتها بمشيمه غائرة ملتصقه بالمثانة

كما قال بأن المريضة سعت للعلاج في أكثر من مستشفى ولكن دون جدوى، وحضرت إلينا بعد معاناة مع الألم الشديد أسفل البطن ، إذ عند وصولها والإستماع إلى التاريخ المرضي تبين أنها أجرت سابقا عمليتين قيصريتين، وأنها حامل في الشهر الثامن، حيث تم على الفور إخضاعها لفحوصات بالأشعة الصوتية (Ultrasound) وأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) لكامل منطقة الحوض.