البرنامج الوطني للتشجير: المدينة المنورة تزدهر بأكثر من 60 نوعًا من النباتات المحلية

أكد البرنامج الوطني للتشجير، أن البيئات المتنوعة في منطقة المدينة المنورة، تلائم نحو 64 نوعًا من النباتات المحلية، التي تنتشر بشكلٍ متفاوت في جبالها، ومرتفعاتها، ومنخفضاتها، ووديانها، وسهولها الرملية والصخرية، إضافة إلى السبخات، والفياض، وساحل البحر الأحمر، وغيرها من البيئات، مشيرةً إلى أن هذا التنوع والثراء الطبيعي، أسهم في تعزيز مشاريع التشجير، التي انطلقت في جميع مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ لتنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي.
وأوضح البرنامج، أن منطقة المدينة المنورة تزخر بأنواع عديدة من النباتات المحلية، التي تنتمي إلى فصائل مختلفة، ومن أبرز تلك الفصائل، الأكانثية، والبطمية، والدفلية، والبخورية، والقطيفية، والكبارية، والقاتية، والسروية، والأبنوسية، واللبنية، والبقولية، والخبازية، والتوتية، والبانية، والزيتونية، والأملجية، والسدرية، والصفصافية، والأثلية، والمركبة، والبوراجينية، والوعلانية، والحملية، والباذنجانية، والرطريطية، والخردلية، والعلندية، والشفوية، والعنيبية.
وأضاف، أن أشهر أنواع النباتات المحلية الملائمة للتشجير في منطقة المدينة المنورة، العرعر، والروثة، والحرجل، والشيح، والعوسج، والعرار، والقرنفل، والضرو، والتالب، والقرم، والشدن، والبلسم، والمر، والقطف، والتنضب، والسرح، والطراح، والعيهك، والبطا، والرنف، والقرظ، وأم غيلان، والسمر، والضرف، والصرف، والقشد والشوحط، والحماط، والبان، والزيتون، والأشكل، والسدر الجبلي، والسوحر، والأثل، والشعراء، والشعران، والرغل الدقيقي، والقطف، ورغل، والفرس، والقضقاض، والعرن، وحريمله، وكورديا،والورف، والأصف، والريت وغيرها.
وتأتي جهود البرنامج الوطني للتشجير، لقيادة حملات، ومبادرات، ومشاريع التشجير في مناطق المملكة المختلفة؛ في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، للإسهام في تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز نشر ثقافة التشجير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئة السعودية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لقيادة الحقبة الخضراء محليًا ودوليًا.