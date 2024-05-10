٨ شهود يرون هلال ذي القعدة في حوطة سدير والحريق

تمكّن أكثر من ٨ شهود من رؤية هلال ذي القعدة؛ مغرب أمس الأول الأربعاء ٢٩ شوال، في مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، وفي محافظة الحريق، وذلك تأكيداً للحسابات الفلكيّة التي أشارت إلى مكث الهلال في الأفق ما يقارب ٣٠ دقيقة بعد غروب الشمس.
وشاهد الهلال ٦ مترائين في حوطة سدير، وتمّ إثبات شهادة ٤ منهم، لكفاية الشهادة بهم، فيما تمكّن اثنان من المترائين من مشاهدة الهلال في محافظة الحريق؛ ليكون عدد مَن شاهد الهلال ٨ شهود.
وكان رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبو زهرة؛ قد أشار إلى أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرّمة يوم الأربعاء ٢٩ شوال عند الساعة 06:50 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (5) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (06) درجات، وإضاءته (0.4%)، وسيغرب القمر عند الساعة 07:20 مساءً (بعد 30 دقيقة) بعد غروب الشمس، وبذلك تكون شروط دخول الشهر فلكياً (حسابياً) متحقّقة.