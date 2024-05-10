٨ شهود يرون هلال ذي القعدة في حوطة سدير والحريق

وكان رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبو زهرة؛ قد أشار إلى أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرّمة يوم الأربعاء ٢٩ شوال عند الساعة 06:50 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (5) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (06) درجات، وإضاءته (0.4%)، وسيغرب القمر عند الساعة 07:20 مساءً (بعد 30 دقيقة) بعد غروب الشمس، وبذلك تكون شروط دخول الشهر فلكياً (حسابياً) متحقّقة.