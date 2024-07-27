سبتمبر المقبل.. إطلاق أول رحلة مباشرة من شيمكنت كازاخستان إلى السعودية

أعلنت شركة طيران أستانا الكازاخستانية خططها لإطلاق رحلات مباشرة بين شيمكنت وجدة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تنطلق أول رحلة في العاشر من سبتمبر المقبل.