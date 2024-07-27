سبتمبر المقبل.. إطلاق أول رحلة مباشرة من شيمكنت كازاخستان إلى السعودية

أعلنت شركة طيران أستانا الكازاخستانية خططها لإطلاق رحلات مباشرة بين شيمكنت وجدة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تنطلق أول رحلة في العاشر من سبتمبر المقبل.
ووفقًا للتقارير الكازاخستانية، فإن طيران أستانا سيطلق رحلات عدة إلى منطقة الشرق الأوسط، من أبرزها رحلات إلى السعودية.
وستتم الرحلات مرتين في الأسبوع باستخدام طائرات إيرباص A320، وتستغرق الرحلة خمس ساعات و35 دقيقة. وتشمل الخدمة أيضًا رحلات من ألماتي إلى جدة.
ويعد طيران أستانا أقوى شركات الطيران في كازاخستان، وتمتلك الحكومة الكازاخية 51% من أسهم الشركة.
وزار نحو 22 ألف مواطن كازاخستاني المملكة العربية السعودية العام الماضي، في حين زار نحو 5 آلاف مواطن سعودي كازاخستان في الفترة ذاتها.