"المرئي والمسموع" تحدد المتطلبات اللازمة لإصدار ترخيص لمكاتب قياس وسائل الإعلام

ذكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن منصة "إعلام" تتيح إصدار ترخيص لمكاتب قياس وسائل الإعلام، الذي يمكّن من إنشاء وتشغيل وإدارة أنظمة لقياس المشاهدة والاستماع والقراءة في وسائل الإعلام بشتى أنواعها؛ بهدف التعرف أكثر على عملائك وجمهورك.
وقالت الهيئة: إن متطلبات إصدار الترخيص تشمل الهوية الوطنية أو جواز السفر والعنوان الوطني، وأن يكون النشاط الإعلامي مطابقًا للسجل التجاري.
وأضافت أن المتطلبات تتضمن أن يكون السجل التجاري ساريًا أو صدور ترخيص استثمار أجنبي من وزارة الاستثمار، إضافة إلى نبذة عن الجهة الطالبة للترخيص وشرح للخدمة المراد تقديمها.
وتابعت الهيئة: في حال كانت الجهة شركة، يتم إرفاق عقد تأسيس الشركة والهويات الوطنية أو الجوازات لكل الشركاء والمديرين.