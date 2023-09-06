"المرئي والمسموع" تحدد المتطلبات اللازمة لإصدار ترخيص لمكاتب قياس وسائل الإعلام

وأضافت أن المتطلبات تتضمن أن يكون السجل التجاري ساريًا أو صدور ترخيص استثمار أجنبي من وزارة الاستثمار، إضافة إلى نبذة عن الجهة الطالبة للترخيص وشرح للخدمة المراد تقديمها.