تحالف استراتيجي لترسيخ بنية تحتية متطورة قادرة على استضافة الأحمال العالية

وبهذه المناسبة، قال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: "يؤكد هذا المشروع المشترك على التزامنا الراسخ بتمكين المستقبل الرقمي في المنطقة. ومن خلال توحيد قدرات هيوماين الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخبرات center3 في مجال تشغيل مراكز البيانات المتقدمة، نسعى لترسيخ أسس بنية تحتية متطورة في المنطقة قادرة على استضافة الأحمال العالية المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات".

ومن جانبه، طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين: "يتطلب الذكاء الاصطناعي خدمات حوسبة مرنة وفعالة. ومن خلال هذا المشروع المشترك، ستعمل هيوماين على تصميم بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب الأحمال العالية المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات، ومواكبة الاحتياجات المستقبلية".

وقال فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة center3: "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، حيث سنعمل على توظيف شبكتنا الواسعة من مراكز البيانات، والمنصات المتصلة، وخبراتنا التشغيلية المتميزة، من أجل توفير بنية تحتية موثوقة ومتطورة تضمن استمرارية وكفاءة عمليات حوسبة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويشكل هذا المشروع المشترك خطوة مهمة في توسيع البنية التحتية بما يدعم متطلبات المنطقة في هذا المجال".

الجدير بالذكر أن هذا التحالف الاستراتيجي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توطين الأصول الرقمية، ودعم تطوير منظومة سيادية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء منصة متكاملة لتطوير ونشر النماذج اللغوية الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية.