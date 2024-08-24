جميعهم لأسرة واحدة.. وفاة 3 ورابع مفقود في سيول "سعيدة الصوالحة بعسير"
لقي 3 أشخاص حتفهم فيما لا يزال البحث جارياً عن رابع؛ جميعهم من أسرة واحدة من جرّاء سيول سعيدة الصوالحة- شمال غرب عسير.
ولا تزال الجهات المعنية تواصل البحث عن المفقود منذ مساء أمس.
ويحظى الأمر بمتابعة مباشرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ونائبه الأمير خالد بن سطام، في الوقت الذي دشّن فيه مركز السعيدة غرفة عمليات مشتركة.
وكانت قوات أمن الطرق الخاصة قد أصدرت مساء أمس تحذيراً مهماً لقائدي المركبات بشأن مستخدمي طريق الليث - عسير، حول وجود سيول منقولة على طريق "جنوب محافظة القنفذة والحريضة والقحمة وعمق"، ودعت السائقين إلى توخي الحذر، واتباع التعليمات المرورية لضمان سلامتهم.
وأوضحت قوات أمن الطرق أن هذه السيول قد تُشكّل خطراً على السائقين بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتدفقها السريع؛ ما قد يؤدي إلى انزلاقات مفاجئة، أو توقف المركبات في أماكن غير آمنة، مؤكدة أن فِرق الإنقاذ والطوارئ جاهزة للتدخل في حالة وقوع أي حوادث.
وشدّدت على أهمية البقاء على تواصل مع الجهات المختصة؛ للحصول على تحديثات مستمرة حول حالة الطريق.
ونصحت السائقين بتجنُّب استخدام هذا الطريق إلا للضرورة القصوى، والبحث عن طرق بديلة لتجنُّب المخاطر المحتملة.
يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات أمن الطرق؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على الطرق، ولاسيما في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة.