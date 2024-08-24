جميعهم لأسرة واحدة.. وفاة 3 ورابع مفقود في سيول "سعيدة الصوالحة بعسير"

وأوضحت قوات أمن الطرق أن هذه السيول قد تُشكّل خطراً على السائقين بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتدفقها السريع؛ ما قد يؤدي إلى انزلاقات مفاجئة، أو توقف المركبات في أماكن غير آمنة، مؤكدة أن فِرق الإنقاذ والطوارئ جاهزة للتدخل في حالة وقوع أي حوادث.