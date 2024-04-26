كيف أسهمت رؤية 2030 في قفزات تخطت كل الطموح على صعيد قطاع العمل؟

وشهد معدل البطالة بين السعوديين انخفاضاً تاريخياً له, ووصل في الربع الرابع من عام 2023م إلى 7.7% ويتقرب من بلوغ مستهدف الرؤية الذي يبلغ 7%, يأتي ذلك نتيجة قرارات التوطين والبرامج والمبادرات بمشاركة القطاع الخاص, حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى أكثر من 2343677 سعودياً وسعودية, إضافة إلى نمو متسارع في أنماط العمل الحديثة (العمل عن بعد, العمل الحر, العمل المرن).