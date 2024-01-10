إحدى ضيفات برنامج خادم الحرمين: أمنيتي تحققت برؤية الكعبة المشرفة

عبّر عدد من المستضافات ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عن بالغ شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على ما يقدموه من عناية واهتمام لضيوف الرحمن، مشيدات بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذا البرنامج الذي يجمع المسلمين في البقاع الطاهرة، وذلك بصورة متميزة تحقق الأهداف المنشودة.