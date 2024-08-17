خلال أسبوع.. "أمانة المدينة" تنهي صيانة "44,917"م طوليًّا من الطرق المحورية والداخلية

تواصل الفرقُ الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالَها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق؛ حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بصيانة "44,917" مترًا طوليًّا من الطرق المحورية والداخلية، ومعالجة "3,912" متر مربع من الحفر والهبوطات، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.