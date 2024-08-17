خلال أسبوع.. "أمانة المدينة" تنهي صيانة "44,917"م طوليًّا من الطرق المحورية والداخلية

تواصل الفرقُ الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالَها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق؛ حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بصيانة "44,917" مترًا طوليًّا من الطرق المحورية والداخلية، ومعالجة "3,912" متر مربع من الحفر والهبوطات، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.
وفي أعمال النظافة نفّذت الفرقُ الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمالَ تطهير وتعقيم في "6437" موقعًا في مختلف الأحياء، وشملت الأعمالُ تنفيذَ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام "9519" لترًا من المطهرات والمبيدات في كافة المواقع، إضافة إلى تنفيذ "1628" جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.
يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل جولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.