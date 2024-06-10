"السديس" خلال ندوة الحج الكبرى: الحاج بلا تصريح يقع في أمر محرم

وأشار رئيس الشؤون الدينية، خلال مداخلته في أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 48، تحت عنوان "مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج"، التي عقدت، اليوم الاثنين، في مكة، إلى أن من لا يملك تصريحًا يخشى عليه أن يكون آثمًا، ويقع في أمر محرم.