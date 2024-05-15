أجرت 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية.. "البلسم" تختتم حملتها الطبية باليمن

وتعد زيارة فريق جمعية «البلسم» إلى الجمهورية اليمنية، هي ثالث أعمال الجمعية بعد توقيع اتفاقية التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، التي كانت باكورتها حملة طبية في جمهورية قرغيزستان خلال نوفمبر الماضي، تلتها حملة طبية في جمهورية تشاد خلال شهر يناير، وأسفرت الحملات عن إجراء 112 جراحة قلب، و70 جراحة مخ وأعصاب تكللت جميعها بالنجاح، والكشف على 300 مريض، وتقديم الرعاية الصحية والاستشارات الطبية والأدوية اللازمة لهم.