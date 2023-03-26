وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعتمد دليل تسوير مواقع الأعمال الانشائية للمباني التجارية

ويسهم الدليل في الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وكذلك تخصيص حيز لتخزين مواد البناء المستخدمة في المشروع، وفصل أماكن العمل عن المحيط الخارجي، وحماية المشاة وقائدي المركبات من التعدي على الطرق والشوارع، وضبط وتنظيم مواقع الأعمال الانشائية والترخيص لها وفق معايير موحدة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والحد من التعدي على المرافق العامة، إذ سيطبق هذا الدليل على المشاريع الانشائية للمباني السكنية والتجارية والحكومية الصادر لها رخص بناء وفقا للتفاصيل الفنية والمعيارية في الدليل بجميع انحاء المملكة.