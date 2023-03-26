وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعتمد دليل تسوير مواقع الأعمال الانشائية للمباني التجارية

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، "دليل تسوير مواقع الأعمال الانشائية التجارية"، والذي يهدف إلى تنظيم مواقع الأعمال الانشائية للمباني التجارية ومظهرها الخارجي، من خلال تحديد مواصفات فنية لمتطلبات تسوير مواقع الانشاءات في تلك المشاريع.
ويسهم الدليل في الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وكذلك تخصيص حيز لتخزين مواد البناء المستخدمة في المشروع، وفصل أماكن العمل عن المحيط الخارجي، وحماية المشاة وقائدي المركبات من التعدي على الطرق والشوارع، وضبط وتنظيم مواقع الأعمال الانشائية والترخيص لها وفق معايير موحدة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والحد من التعدي على المرافق العامة، إذ سيطبق هذا الدليل على المشاريع الانشائية للمباني السكنية والتجارية والحكومية الصادر لها رخص بناء وفقا للتفاصيل الفنية والمعيارية في الدليل بجميع انحاء المملكة.
ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدليل على موقع الوزارة الالكتروني، حيث سيتم العمل به اعتباراً من ٢٣ مارس ٢٠٢٣، كما أمهلت الوزارة المباني التجارية القائمة ٣ أشهر لتصحيح أوضاعها، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة الرابط .