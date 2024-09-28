21 يوماً على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية إلى 50%

وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 /4/ 2024م، وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تحذر القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحدّدة 120 كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحدّدة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ساعة- يؤدّي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%.