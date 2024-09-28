تتبقى 21 يوماً على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية إلى 50%.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة الأشهر الستة الممنوحة يوم 18 أكتوبر المقبل، لسداد المخالفات المتراكمة.
وبدأت الإدارة العامة للمرور في يوم 18 أبريل 2024 بتطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاءٍ قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوّار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل هذا التاريخ.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاءٍ بنسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال "6" أشهر، تبدأ من تاريخ 18 /4/ 2024م حتى 18 /10/ 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 /4/ 2024م، وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تحذر القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحدّدة 120 كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحدّدة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ساعة- يؤدّي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%.