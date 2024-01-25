"عساف السعودية".. تنوع وابتكار وإبداع لعطور متفردة بعالم ساحر

بدأت عطور عساف رحلتها مع انطلاقة العام 2021، وصنعت وابتكرت نفحات عطرية تُمَثل الخيل وصحراء الجزيرة العربية.
واتجهت "عساف" مع الخيل في رحلة سريعة نحو النجاحات؛ فصممت عطورًا تجاوز عددُ عملائها أكثرَ من مليون ونصف عميل في فترة وجيزة من إطلاقها. وتصدّرت السعودية في فترة لا تكاد تُذكر بزجاجات مبتكرة متفردة بنفحاتها.
وفي بداية الحكاية لـ"عطور عساف" استلهمت أسماء الخيول في تسميتها لعطورها؛ حيث ابتدأت مع اسم الخيل الشهيرة "أنيبل" الخيل الملكية التي صالت وجالت في السباقات كما "عطور عساف" في عالم العطور، وبعدها مع "فرانكل"، "إروقيت"، وصولًا إلى العطر الأكثر مبيعًا لديهم الجامح "وايلد كولت".
ومنذ انطلاقة "عساف" في عام 2021، صممت ما يقارب 80 زجاجة عطرية بروائح مختلفة، مبتكرة، تذهب بك إلى الحد الأقصى من مشاعرك، وتتميز كل زجاجة من "عساف" بشعور مختلف، وطابع مبتكر وفريد من نوعه، ومشاعر متناقضة بين كل زجاجة؛ ستجد في أحدها الصخب، وفي أخرى الهدوء.
وفي "عساف" يؤمنون أنهم يستطيعون أن يصنعوا من مقتني عطورهم شخصيات متنوعة: (الواثق، الهادئ، الشامخ، المتواضع).
وتتميز "عطور عساف" بمجموعات متنوعة من العطور، منها البخورية التي تعطي الإحساس بالفخامة والأناقة، والمجموعة الأنثوية التي تمتاز بطابع الجاذبية والإغراء، والمجموعة الخاصة البخورية التي أبهرتنا بمكونات جديدة غير مسبوقة في عالم العطور والبخور.
ومن كل هذه الابتكارات الفريدة، تفردت بعض العطور أكثر، وأصبحت الأضواء عليها كما تضع الأضواء على مقتنيها؛ أولها العطر الجامح "وايلد كولت" فما سر تفرده، وتألقه من بين ابتكارات عساف؟
تألق "وايلد كولت" من بين عطور عساف، ووصل إلى أكثر من نصف مليون عميل خلال ثمانية أشهر من انطلاقه؛ حيث تفرد "وايلد كولت" لعدة أسباب، منها المكونات المبهرة والفريدة من نوعها مثل البخور والعود، وكوّنت هذه المكونات أحد أفضل العطور البخورية.
واهتم فريق أبحاث عطور عساف بدقة التفاصيل خلف هذا العطر، ووضعوا أعلى أداء ممكن في زجاجة راقية، وثبات يتجاوز الأيام، وفوحان يطغى وتخطى كل الحدود.
وفي النهاية، تفردت "عطور عساف" في عالم العطور، وأبهرت مقتني ومحبي هذا العالم، بالتنوع والابتكار المنقطع النظير؛ ففي "عطور عساف" ستجد أكبر مثال على النجاح في عالم يزهوه الإبداع، هو عالم العطور.