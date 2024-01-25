"عساف السعودية".. تنوع وابتكار وإبداع لعطور متفردة بعالم ساحر

ومنذ انطلاقة "عساف" في عام 2021، صممت ما يقارب 80 زجاجة عطرية بروائح مختلفة، مبتكرة، تذهب بك إلى الحد الأقصى من مشاعرك، وتتميز كل زجاجة من "عساف" بشعور مختلف، وطابع مبتكر وفريد من نوعه، ومشاعر متناقضة بين كل زجاجة؛ ستجد في أحدها الصخب، وفي أخرى الهدوء.