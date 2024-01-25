المؤرخ د. عبداللطيف الحميد: جهود الأمير طلال بن عبدالعزيز تستحق أن يتذكرها العالم خلال الاحتفال باليوم الدولي للتعليم

وتابع "لا يمكن أن ننسى أو نتجاوز إنجازه الكبير في تحقيق حلمه وتأسيس مشروع الجامعة العربية المفتوحة، والذي جاء استمراراً لجهود طويلة امتدت على مدار أكثر من 70 عاماً في دعم التعليم والمؤسسات الأكاديمية التي لا تزال تزخر بعلم ينتفع به ويستفيد به الطلاب في مختلف التخصصات، وتعد الجامعة العربية المفتوحة كياناً أكاديمياً غير تقليدي، ومؤسسة رائدة في دعم مسيرة التنمية والبناء في العالم العربي وتسهم في دعم جهود التنمية الإنسانية والاقتصادية والبحث العلمي في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية".