اسم له روايات وشواهد تقرأ الصورة.."بوابة الثميري".. مدخل تاريخي لقصر الحكم

وتعددت مصادر تسمية البوابة بـ"الثميري"، فمن الروايات ما أرجعت المسمى إلى رجل من أهل حريملاء، وفي أخرى إلى واقعة (دلقة) بين الإمامِ محمد بن سعود وبمعيته أهل حريملاء والدرعية وغيرهم، وبين دهام بن دواس؛ حيث قتل في تلك الموقعة جمع من الرجال ومنهم حسن الثميري وإليه نسبت وشُيدت في المكان الذي قتل فيه، وفي رواية أن حارس البوابة في أوائل عهد الملك عبدالعزيز كان يُـدعى "الثميري"، في حين أن البوابة عرفت قديماً باسم "باب المروة" و"وبوابة الأحساء".