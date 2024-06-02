"السجان" يشكر القيادة بمناسبة التمديد له مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة

رفع الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بالتمديد له مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة لمدة 4 سنوات.
ووصف "السجان" الثقة الملكية بـ"وسام الشرف" الذي يعتز به، وأنها دافع للإسهام في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة في ظل رؤية المملكة 2030، منوهًا بالاهتمام الكبير الذي تحظى به التنمية الإدارية في المملكة من القيادة الرشيدة.
وعبّر الدكتور بندر السجان عن شكره وامتنانه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ مشيدًا بالاهتمام والمتابعة التي يجدها المعهد من لدنه.
وفي ختام تصريحه دعا اللهَ العلي القدير أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويرعاهم ويسدد على دروب الخير خطاهم.