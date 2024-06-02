"السجان" يشكر القيادة بمناسبة التمديد له مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة

ووصف "السجان" الثقة الملكية بـ"وسام الشرف" الذي يعتز به، وأنها دافع للإسهام في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة في ظل رؤية المملكة 2030، منوهًا بالاهتمام الكبير الذي تحظى به التنمية الإدارية في المملكة من القيادة الرشيدة.