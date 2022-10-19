حضور جماهيري لافت بـ"طرح القعود" بمهرجان مزاد الإبل في "تربة" حائل

حقّقت مسابقة "طرح القعود" المقامة ضمن فعاليات مهرجان مزاد الإبل في مدينة تربة حائل، الذي تنظّمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بالتعاون مع إمارة منطقة حائل، حضورًا جماهيريًّا غفيرًا، وتفاعلًا كبيرًا من زوار وضيوف المهرجان.