حضور جماهيري لافت بـ"طرح القعود" بمهرجان مزاد الإبل في "تربة" حائل

حقّقت مسابقة "طرح القعود" المقامة ضمن فعاليات مهرجان مزاد الإبل في مدينة تربة حائل، الذي تنظّمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بالتعاون مع إمارة منطقة حائل، حضورًا جماهيريًّا غفيرًا، وتفاعلًا كبيرًا من زوار وضيوف المهرجان.
وخلال انطلاق المسابقة الاثنين الماضي، شارك فيها أربعة متسابقين من الجمهور؛ بواقع متسابقيْن اثنين يوميًّا، وتمكّن المتسابقون من الفوز بطرح القعود المخصص لكل متسابق.
ففي اليوم الأول من المسابقة فاز بالمركز الأول نواف سعدي الشمري، والمركز الثاني سالم كاتب الشمري، وفي اليوم الثاني استطاع تحقيق المركز الأول شيحان شليويح الشمري، فيما حقق المركز الثاني جابر خلف الشمري.
وتعتبر رياضة "طرح القعود" من صميم التراث العربي الأصيل المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإبل، وكان الغرض منه في الماضي وحتى الوقت الحاضر هو وضع الوسم على "القعود".
وعن آلية المسابقة أوضحت اللجنة المنظمة أنه يتم اختيار المتسابقين من الجمهور عشوائيًّا؛ وذلك لطرح القعود خلال دقيقة واحدة فقط، ليحصل المتسابق على "القعود" الذي نجح في إسقاطه.
وينتظر أن تشهد المسابقة إثارةً وحماسًا كبيرين مدة إقامة المهرجان الذي ينتهي في 25 أكتوبر، عطفًا على التفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور خلال الأيام الماضية من المهرجان.