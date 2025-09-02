تقييم الشركات الناشئة في الكراج يتجاوز 3.7 مليارات ريال .. بيئة محفزة للابتكار

وساهم الكراج في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى دعم أكثر من 600 شركة محلية وعالمية من أكثر من 60 دولة، بما يعزز الابتكار والتنافسية في مختلف القطاعات. ويضم الكراج برامج مخصصة لتسريع نمو الأعمال، أبرزها برنامج "المسرّعة" للشركات التي تجاوزت مرحلة النموذج الأولي بهدف تسريع الإطلاق، وبرنامج "الحاضنة" للشركات في التقنيات العميقة بالمراحل المبكرة حتى الوصول للنموذج الأولي.