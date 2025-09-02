تقييم الشركات الناشئة في الكراج يتجاوز 3.7 مليارات ريال .. بيئة محفزة للابتكار

تجاوز حجم تقييم الشركات الناشئة في الكراج 3.7 مليارات ريال، ضمن برنامجي "الحاضنة" و"المسرّعة" لتسريع نمو الشركات في مختلف المجالات التقنية، حيث يوفر الكراج بيئة محفزة وداعمة للابتكار تعزز قدرة المبتكرين ورواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.
وساهم الكراج في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى دعم أكثر من 600 شركة محلية وعالمية من أكثر من 60 دولة، بما يعزز الابتكار والتنافسية في مختلف القطاعات. ويضم الكراج برامج مخصصة لتسريع نمو الأعمال، أبرزها برنامج "المسرّعة" للشركات التي تجاوزت مرحلة النموذج الأولي بهدف تسريع الإطلاق، وبرنامج "الحاضنة" للشركات في التقنيات العميقة بالمراحل المبكرة حتى الوصول للنموذج الأولي.
ويتيح الكراج للشركات التقنية الناشئة مجموعة من المزايا تشمل الوصول إلى المستثمرين، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وتوفير مكاتب عمل خاصة ومشتركة، إلى جانب تقديم خطابات دعم لرخصة الاستثمار، فضلاً عن برامج تدريبية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تمكين المبتكرين وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وعالميًا.
كما أُطلقت أكاديمية الكراج بالشراكة مع أكاديمية طويق لتقديم برامج تدريبية متطورة مع شركاء عالميين، تسهم في تطوير مهارات رواد الأعمال وتعزيز فرص نجاحهم.
يُذكر أن الكراج انطلق خلال مؤتمر "ليب 22" كوجهة رائدة لتمكين الشركات الناشئة في المجالات التقنية، بشراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست".