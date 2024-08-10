غداً.. الرياض تستضيف ملتقى "سبل الوقاية من حرائق الغابات"

من جهتها، أبانت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية الدكتورة رحمة ناصر القثانين؛ أن تنظيم الملتقى يأتي من أجل إتاحة الفرصة للحضور والمشاركة في المناقشات حول نتائج مشروع إدارة الحرائق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في غابات المملكة الأكثر عرضة وتضرراً بالحرائق، للإسهام في تحقيق مخرجات المشروع من خلال برنامج مشترك لإدارة الحرائق يتضمن خطط الوقاية من حرائق الغابات وتقييم المخاطر وبرامج توعية المجتمع وبرنامج المتطوعين لإدارة الحرائق وبرامج التدريب المتكامل والتخطيط للاستجابة الأولية للحرائق، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة من الحرائق، يستند إلى المبادئ والممارسات الدولية للإدارة المتكاملة للحرائق التي أعدّها فريق العمل خلال فترة المشروع.