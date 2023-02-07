"التأمينات الاجتماعية" تطلق "أمين" خلال "ليب 23".. إنسان رقمي ونقلة بخدمة العملاء

وأردف "النحاس" أن ما يميز "أمين" أنه يستطيع خدمة آلاف العملاء في وقت واحد وبذاكرة تحتوي قواعد بيانات ضخمة للإجابة عن كل الاستفسارات والطلبات، كما أنه يعمل على مدار الساعة دون توقف، مما يسهم في زيادة الإنتاجية واختصار دورة العمل لكل المعاملات.