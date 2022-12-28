الأحساء.. مخالفة وإغلاق 3 مسالخ عشوائية تفتقد الاشتراطات الصحية

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها على المنشآت والمواقع كافة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أهمية التقيد بالذبح في المسالخ المعتمدة التي تقدم خدمات وكوادر متخصّصة ومؤهلة وبيئة صحية مهيّأة، مع الابتعاد عن المخاطر المترتبة على الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة وما ينتج عنه من غياب للكشف البيطري على الذبائح وعدم توافر الاشتراطات الصحية للموقع والجزارين المُتنقلين وما تسبّبه مُخلّفات الذبائح من إضرارٍ بالبيئة.