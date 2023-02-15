أكاديمية "تقييم" تعتمد "الأطر التنظيمية في مهنة التقييم ومعايير التقييم الدولية 001"

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" -ممثلة في أكاديمية تقييم- عن اعتماد المنهج التدريبي "الأطر التنظيمية في مهنة التقييم ومعايير التقييم الدولية 001"، منهجًا تأسيسيًّا لفرع تقييم العقارات بديلًا لمنهج 101، وفرع تقييم الآلات والمعدات بديلًا لمنهج 400، وإضافته لمناهج فرع تقييم المنشآت الاقتصادية".