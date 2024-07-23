احذر من اندفاعهم.. "شؤون الأسرة": 3 تأثيرات سلبية لظاهرة "الترند" على الأطفال

حث مجلس شؤون الأسرة، الوالدين على تثقيف أطفالهم حول التأثيرات السلبية لظاهرة الـ"Trend" المنتشرة، وتشجيعهم على اتباع ما يناسبهم وما يتوافق مع القيم الدينية، وعدم الاندفاع وراء كل ما هو شائع على منصات التواصل الاجتماعي.