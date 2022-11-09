"تراحم" و"مسك" يوقعان مذكرة تفاهم لفتح أبواب المعرفة وبناء القدرات الوطنية

يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، قد أبرمت مؤخرًا العديد من مذكرات التفاهم التي تسهم في تفعيل العديد من الأهداف الإستراتيجية، ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع العائد الاجتماعي والتنموي للقطاع غير الربحي.