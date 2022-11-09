"تراحم" و"مسك" يوقعان مذكرة تفاهم لفتح أبواب المعرفة وبناء القدرات الوطنية

وقّع الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، صقر بن محمد القرني، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور بدر البدر، وذلك ضمن فعاليات منتدى مسك في مدينة الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم للتعاون إلى دعم أبناء لجنة "تراحم" من حيث الالتحاق في برنامج الإعداد الجامعي، وتأهيلهم للدخول في أفضل الجامعات العالمية، والإسهام في اختيار التخصصات الجامعية من خلال برامج مسك؛ منها: برنامج اكتشف مسارك، وبرنامج الظل الوظيفي.
كما تستهدف تشجيع مشاركة أبناء "تراحم" في المسابقات المحلية والعالمية، وتمهيد الطريق أمامهم للالتحاق ببرامج تدريبية وتأهيلية، وإشراكهم في مختلف الفعاليات والأنشطة الدورية لدى مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".
يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، قد أبرمت مؤخرًا العديد من مذكرات التفاهم التي تسهم في تفعيل العديد من الأهداف الإستراتيجية، ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع العائد الاجتماعي والتنموي للقطاع غير الربحي.