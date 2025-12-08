ثورة حضرية قادمة… الطائرات بدون طيار قد تنقل ركّاب الرياض خلال 10 دقائق فقط لمقر إقامتهم

قال جون روسانت، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"كوموشن العالمية"، إن اختيار الرياض لاستضافة القمة العالمية جاء لكون الشرق الأوسط – وتحديدًا السعودية – بات واحدًا من أكثر المراكز إثارة وفاعلية في الابتكار بمجالات التنقل والتحول الحضري.
وأضاف: “نرى اليوم 4 مراكز رئيسية تقود مسار الابتكار عالميًا: أمريكا الشمالية، وأوروبا، والصين، والسعودية.”
وعن مستقبل وسائل النقل، أكد روسانت أننا نعيش لحظة فارقة في تاريخ المدن مع قرب ظهور تقنيات جديدة ستغيّر شكل الحركة اليومية، مثل النقل الذاتي، والسيارات بدون سائق، والتنقّل الجوي الحضري.
وقال: “خلال ثلاث إلى أربع سنوات، إذا هبط المسافر في مطار الرياض متجهًا إلى وسط المدينة، قد لا يستخدم سيارة إطلاقًا ، ربما يستقل طائرة صغيرة بدون طيار، ليصل إلى وجهته خلال 10 دقائق فقط… تخيّلوا مستوى الكفاءة!”
وأشار "روسانت" إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا كبيرًا في إدارة المدن وتنظيم المرور، مؤكدًا أن الازدحامات المرورية قد تصبح جزءًا من الماضي بفضل هذه التقنيات.
يُذكر أن أعمال قمة كوموشن العالمية CoMotion Global 2025 انطلقت أمس في الرياض، برعاية الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من قادة القطاعين العام والخاص، وخبراء، ومستثمرين، ومبتكرين من مختلف دول العالم، في واحدة من أهم الفعاليات المتخصصة في مستقبل التنقّل الحضري والمدن الذكية.