ثورة حضرية قادمة… الطائرات بدون طيار قد تنقل ركّاب الرياض خلال 10 دقائق فقط لمقر إقامتهم

وقال: “خلال ثلاث إلى أربع سنوات، إذا هبط المسافر في مطار الرياض متجهًا إلى وسط المدينة، قد لا يستخدم سيارة إطلاقًا ، ربما يستقل طائرة صغيرة بدون طيار، ليصل إلى وجهته خلال 10 دقائق فقط… تخيّلوا مستوى الكفاءة!”

وأشار "روسانت" إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا كبيرًا في إدارة المدن وتنظيم المرور، مؤكدًا أن الازدحامات المرورية قد تصبح جزءًا من الماضي بفضل هذه التقنيات.