أمير "الحدود الشمالية" يتفقّد منفذ ومستشفى جديدة "عرعر"

كما وقف على سير العمل في ساحات التبادل التجاري، مستمعًا بإيجاز عن الخدمات المقدمة وحجم الصادرات والواردات، مطّلعًا على شرحٍ عن الخدمات المقدمة في صالة الحج والعمرة.