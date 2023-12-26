أمير "الحدود الشمالية" يتفقّد منفذ ومستشفى جديدة "عرعر"

تفقّد أميرُ منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء؛ مركزَ جديدة عرعر، في إطار جولته التفقُّدية على مدن ومراكز وقرى وهجر المنطقة.
ووقف الأمير "فيصل" ميدانيًّا على منفذ جديدة عرعر، وبدأ جولته بصالة الركاب، وصالة مغادرة الحافلات، ثم الساحة الجمركية بالمنفذ.
كما وقف على سير العمل في ساحات التبادل التجاري، مستمعًا بإيجاز عن الخدمات المقدمة وحجم الصادرات والواردات، مطّلعًا على شرحٍ عن الخدمات المقدمة في صالة الحج والعمرة.
وتفقّد أميرُ منطقة الحدود الشمالية، مستشفى جديدة عرعر الذي تبلغ سعته 50 سريرًا، ووقف على العمل في جميع الأقسام والعيادات الطبية، وما تحويه من خدمات وإمكانيات تُسهم في تقديم الخدمة بكل يسر وسهولة.