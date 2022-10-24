566 ألف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الخامسة من القمح المستورد

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن استقبال موانئ المملكة بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة مستمرة، مشيراً إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح.